TORRENT ALINMASINI ÇOK İSTEDİ



Fotomaç'ın haberine göre; başarılı futbolcunun en iyi ihtimalle bu gece 22.00 gibi İstanbul'da olması bekleniyor. Son dakikada bir sıkıntı yaşanmaması için Erick Pulgar'ın lisans ve sağlık raporları hazır halde tutuluyor. Futbol Federasyonu'ndan da bu konuda destek istendiği gelen haberler arasında... Orta saha zaafı yüzünden bu sezon Süper Lig'de kritik puanlar kaybeden ve düşme hattıyla arasında 3 puan kalan Galatasaray, teknik direktör Torrent'in talebiyle Erick Pulgar'da karar kıldı. Orta sahadaki sorunları çözmesi beklenilen ve 6 aylığına kiralanan 28 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında satın alma opsiyonu da bulunduğu belirtiliyor.

