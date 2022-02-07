KÖTÜ BİR NOKTADAYIZ



Yayıncı kuruluşa konuşan Kerem'in üzgün olduğu gözlendi: "Çok üzgünüz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. O kadar kötü bir noktadayız ki... Hepimiz bunun farkındayız. Herkes de bir özgüven eksikliği, moral bozukluğu var. Sahada istediklerimizi yapamıyoruz. Çok çalışıyoruz ama sahaya yansıtamıyoruz. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ne zaman galibiyetler serisine başlayacağımızı bilmiyorum. Ancak, çalıştıkça belki bu şeyi düzelteceğiz."