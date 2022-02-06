GALATASARAY HABERLERİ - Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor! İşte yeni görevi

Son dakika Galatasaray haberleri: Uzun yıllar Galatasaray formasını terleten ve aktif futbol yaşantısına nokta koyduktan sonra yorumculuk yapmaya başlayan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı takıma dönüyor. Sabri ile birlikte Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu Hakan Balta'nın da kulüp bünyesinde görev alması bekleniyor. İşte Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray'daki yeni görevi... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 12:02