Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu geri dönüyor. 17 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu, 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda etmişti.
GALATASARAY HABERLERİ - Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor! İşte yeni görevi
Son dakika Galatasaray haberleri: Uzun yıllar Galatasaray formasını terleten ve aktif futbol yaşantısına nokta koyduktan sonra yorumculuk yapmaya başlayan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı takıma dönüyor. Sabri ile birlikte Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu Hakan Balta'nın da kulüp bünyesinde görev alması bekleniyor. İşte Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray'daki yeni görevi... (GS spor haberi)
Fanatik'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin altyapıda sorumluluk alması bekleniyor.
HAKAN BALTA DA U19'UN BAŞINA GEÇECEK
Sabri Sarıoğlu'nun yanında sarı-kırmızılı takımın bir diğer eski futbolcusu Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.