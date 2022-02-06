Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan sarıkırmızılılarda Pena, Gomis ve Pulgar'ın eklendiği UEFA listesinden Assunçao, Yedlin ve Diagne çıkartıldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Diagne'ye Gervinho formülü! Sözleşmesi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sakatlığı süren ve bir süre daha sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedileceği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcü için Trabzonspor'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'ya uyguladığı formülü uygulayacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 13:27 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 13:34
Kontenjanı dolu olduğu için Gedson transferini bitiremeyen ve Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ile bir haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı.
En az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar kiralayacak kulüp bulunamayınca geçici fesih anlaşması sağlandı.