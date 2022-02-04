SEMİH KAYA

Semih de hazır olarak geldi. Rotasyon oyuncusu olarak geldi ama Galatasaray şu anda sağ bekte bir sıkıntı yaşıyor. Sacha Boey izolasyon sürecini tamamladı, takımla birlikte yer aldı ama zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Son antrenmanda durumuna karar verilecek. Burada Semih Kaya sürprizi görebiliriz.