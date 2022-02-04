GALATASARAY HABERLERİ: Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Tek tek açıkladı
Devre arası transfer döneminde kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendiren Galatasaray, ligin 24. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan ayrıca yeni transferler Inaki Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'nın Alanya maçında oynayıp oynamayacağını tek tek açıkladı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:09
Yeni transferler Alanyaspor maçında oynayacak mı? Tek tek açıkladı 04 Şubat 2022 | 12:00
01:27
O isimden flaş iddia! "Gedson transferindeki belgeler elimde" 04 Şubat 2022 | 12:00
13:47
O isimler kampta! G.Saray'da son durum 04 Şubat 2022 | 12:00
01:37
İşte G.Saray'ın UEFA listesi! 6 isimde değişiklik 04 Şubat 2022 | 12:00
00:29
Cimbom Pulgar'ı böyle duyurdu! 03 Şubat 2022 | 12:00
00:52
Uluç'tan çarpıcı sözler! "Burak Elmas kuruş hesabını yapıyor" 03 Şubat 2022 | 12:00
00:52
Uluç'tan çarpıcı sözler: Gedson Fernandes transferinin amacı... 03 Şubat 2022 | 12:00
00:51
Galatasaray'da Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? 03 Şubat 2022 | 12:00