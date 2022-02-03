Transfer döneminin en hareketli takımlarından Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar, Inaki Pena, Erick Pulgar ve Bafetimbi Gomis'in ardından Semih Kaya'yı da kadrosuna kattı. Galatasaray altyapısından yetişen tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan bir transfer daha! Robson Reis...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, savunma hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Son olarak eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağlayan; Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Erick Pulgar transferinde de mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Robson Reis'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da bir transfer gelişmesi daha yaşanıyor. Sarı Kırmızılılrın Santos forması giyen savunma oyuncusu Robson Reis'i kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.
1.5 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLDİ
Brezilya'dan UOL Esporte'de yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Galatasaray, Robson Reis için kulübü Santos'a 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu.