GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan bir transfer daha! Robson Reis...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, savunma hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Son olarak eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaşma sağlayan; Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Erick Pulgar transferinde de mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Robson Reis'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 19:52