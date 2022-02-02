Gomis'ten çarpıcı sözler: Galatasaray'ın küme düşmesi...

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis Antalya kampı öncesi açıklamalarda bulundu. Gomis, "Kontrat konusuyla ilgili söylentiler beni de rahatsız ediyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Bu sezon şampiyon olamayacağımızı biliyorum ama Galatasaray'ın alt lige düşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz." ifadelerinde bulundu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 20:50