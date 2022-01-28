Şimdi gözler Benfica'nın yanıtınaa çevrildi. Portekiz'in önde gelen yayın organlarından Record'da yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre transferin uzamasının sebebinin bu kez Galatasaray olduğunu vurguladı. Sarı-Kırmızılılar'ın yönetim içinde sorunlar yaşadığı ayrıca son dakikada yaşanan fikir değişiklikleri nedeniyle görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Öte yandan Gedson dün sosyal medya hesabından Galatasaray tişörtlü bir fotosunu paylaştı ve transfer ateşini yaktı. Ancak genç yıldız kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.