Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes'le ilgili açıklamalarda bulundu. "Gedson’u isteseydik alırdık. Ama önceliğimiz değildi." diyen Burak Elmas, Benfica'nın istediği bonservis bedelini de resmen açıkladı. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elmas, ayrıca Gedson Fernandes transferine de değindi.

Burak Elmas'ın sözleri şu şekilde:

Gedson, görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Menajerin bize ulaşmasına gerek yok, biz istediğimiz menajere ulaşırız. Gedson, taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik.

Benfica, iki sezon için bizden 1 milyon avroluk bir kira ücreti istedi. Onun üstüne de 7.5 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu istediler. 10 milyon avroluk teklif gelirse, oyuncunun gitme hakkı vardı.

"İSTESEYDİK ALIRDIK"

Gedson'u isteseydik alırdık. Ama önceliğimiz değildi.