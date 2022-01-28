Galatasaray'da özellikle sol bekte arayışlar ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuya göre Panathinaikos'ta forma giyen Juankar'ın peşinde. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (GS spor haberleri)
Aanholt'tan tan beklediği verimi alamayan Galatasaray için İspanyol basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. AS'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray, Panathinaikos'ta forma giyen Juankar'ın peşinde... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği, anlaşma sağlanması halinde herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyeceği dile getirildi. Öte yandan Panathinaikos'un, oyuncusuyla yola devam etmek için ısrarcı olacağı da gelen haberler arasında..