Galatasaray'da sol beke yeni aday Juankar!

Galatasaray'da özellikle sol bekte arayışlar ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuya göre Panathinaikos'ta forma giyen Juankar'ın peşinde. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 06:40