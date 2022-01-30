Inaki Pena İstanbul'da! Galatasaray...

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki Pena, İstanbul'a ayak bastı. Genç file bekçisi, sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atacak. İnaki Pena, Alanya deplasmanında sahada olacak ve Fernando Muslera dönene kadar kaleyi koruyacak.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 01:10 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022- 01:17