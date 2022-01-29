Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da, ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aslan'ın hedeflerinden biri de Orel Mangala...
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'ın istediği Orel Mangala'ya Lyon talip oldu!
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, düşme hattının 3 puan üstünde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar milli araya girilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verirken, gündemine Orel Mangala'yı almıştı. Belçikalı orta sahaya Olympique Lyon da talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağlamak için uğraş verdiği Stuttgart'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusundan kötü haber geldi. fotomac.com.tr'nin Fransız basınından derlediği haberde, oyuncuyla Olympique Lyon'un da ilgilendiğini duyuruldu.
Haberde orta sahada joker olarak kullanılabilen Mangala için Stutgart'ın 20 milyon euro'ya yakın bir bedel talep ettiği vurgulanırken bu rakamın Lyon için de oldukça yüksek olduğunun altı çizildi. Ayrıca Lyon'un alternatif olarak listesine Ellyes Skhriri'yi aldığı da aktarıldı.