Galatasaray'da 6 numaraya yeni aday! Josuha Guilavogui...

Galatasaray'da özellikle aksayan en önemli bölge olarak öne çıkan 6 numara pozisyonu için listeye sürpriz bir isim eklendi. 31 yaşındaki Gine asıllı Fransız orta saha için Wolfsburg kulübüyle iletişime geçen sarı-kırmızılılar, oyuncunun kiralık olarak transferini bitirmeye çalışıyor. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2022- 06:40