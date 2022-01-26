Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Galatasaray'da tek umut olarak Avrupa ön plana çıkıyor. Bu durumun ardından sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında Orel Mangala var. Galatasaray, 20 milyon euro bonservis bedeli olan futbolcu için Stuttgart küme düşerse bedelsiz ayrılma ihtimalini ön planda tutuyor. (GS spor haberleri)
Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine son olarak Stuttgart'ın ön liberosu Orel Mangala girdi. Fotomaç'ın derlediği habere göre geçen sezon Alman ekibiyle sözleşmesini 2024'e kadar uzatan Mangala'nın 20 milyon euro düzeyinde bir bedelle takımdan ayrılabileceği aktarılıyor. Küme düşme tehlikesi yaşayan Stuttgart'ın, Belçikalı oyuncusunu devre arasında bırakmayı düşünmediği ancak Galatasaray'ın buna rağmen görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Mangala'nın Stuttgart küme düşerse bedelsiz ayrılma ihtimali olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın bu durumu koz olarak kullandığı gelen haberler arasında...