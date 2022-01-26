Galatasaray'da hedef Orel Mangala var!

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Galatasaray'da tek umut olarak Avrupa ön plana çıkıyor. Bu durumun ardından sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında Orel Mangala var. Galatasaray, 20 milyon euro bonservis bedeli olan futbolcu için Stuttgart küme düşerse bedelsiz ayrılma ihtimalini ön planda tutuyor. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40