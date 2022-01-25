Ara transferde ilk hamlesi Gedson Fernandes olan Galatasaray, bir buçuk yıllığına kiralanan Portekizli yıldızı bu hafta içerisinde İstanbul'a getirecek.
GALATASARAY HABERLERİ - Transfer harekatı başladı! İşte Cimbom'un listesindeki isimler...
Süper Lig'de düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha bölgesine Gedson Fernandes'i katan sarı kırmızılılar, defansif orta saha ve kaleci arayışlarına da devam ediyor. İşte listedeki isimler ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; büyük eleştiri altında bulunan yönetimin hedefi, 6 Şubat'taki Alanya deplasmanına diğer transferleri de yetiştirmeyi hedefliyor. Gedson dışında bir defansif orta saha takviyesi de gündemde.
Galatasaray'ın listesinde Ross Barkley, Amadou Diwara, Nampalys Mendy, Orel Mangala gibi isimler bulunuyor. Kaleci konusunu da sarı-kırmızılılar, Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki Pena arasında gidip geliyor.