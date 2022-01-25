GALATASARAY HABERLERİ - Transfer harekatı başladı! İşte Cimbom'un listesindeki isimler...

Süper Lig'de düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha bölgesine Gedson Fernandes'i katan sarı kırmızılılar, defansif orta saha ve kaleci arayışlarına da devam ediyor. İşte listedeki isimler ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 06:40