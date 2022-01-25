Tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birisini yaşayan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için tehlike çanları çalıyor. Trabzonspor yenilgisi sonrası binlerce taraftarın çok yüksek sesle istifaya çağırdığı Elmas için muhalefet de resmen düğmeye basmış durumda. Alınan bilgilere göre eski başkanlardan Dursun Özbek, son seçimde Burak Elmas'ın rakiplerinden biri olan Metin Öztürk'le beraber erken seçim hazırlıklarına başladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın rakipleri artıyor! Şimdi de Fatih Terim...
Galatasaray'da sıkıntılı günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar sportif anlamda oldukça başarısız bir sezon geçirirken, camiada gözler başkan Burak Elmas'a çevrildi. Son olarak teknik direktör Fatih Terim ile de yolların ayrılmasına karar veren Elmas için, muhalefet harekete geçti. Öte yandan Terim'in de mesai harcadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
YOĞUN ÇALIŞMA VAR
Takvim'in haberine göre; yine son seçimde aday olan Divan Kurulu eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu da kulübün önde gelen isimleriyle beraber yoğun bir çalışma içine girmiş durumda. İddialara göre Galatasaray'la yolları olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim de kendisine yakın olan isimlerle sürekli görüşmeler yaparak, Başkan Burak Elmas'a karşı olan cepheyi güçlendiriyor.
Sarı-Kırmızılılar'da mart ayında düzenlenecek olan Mali Genel Kurul öncesi birçok ismin Başkan Elmas'la görüşerek, "İdari açıdan sizi ibra etmeyecekler. Kulübü yeniden mahkeme kapılarında süründürmeyelim. Erken seçim herkes için en doğru karar olur" şeklinde telkinlerde bulundukları öne sürülüyor.