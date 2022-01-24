Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak oynayan ve Benfica'ya dönen Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymeye hazırlanıyor. Fatih Terim'in çok istediği Portekizli yıldızın transferi Terim'in ayrılışı sonrası rafa kalkmıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Gedson Fernandes'te sona doğru! Domenec Torrent yalanladı ama...
Devre arası transfer döneminde orta saha bölgesindeki açığı kapatmak isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar Benfica ile tüm pürüzleri giderirken, oyuncunun 1.5 yıllık kiralık olarak geleceği öğrenildi. Portekizli oyuncu için, teknik direktör Domenec Torrent "Bu sadece bir spekülasyon." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 06:40
A BOLA DA YAZDI
Takvim'in derlediği habere göre; iki gündür Benfica ile yapılan görüşmelerde büyük yol katedildi. A Bola gazetesi, Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in Galatasaray'a çok yakın olduğunu yazdı. Haberde, özellikle Fatih Terim'in transferini çok istediği Gedson Fernandes'in, tecrübeli teknik adamın ayrılığına rağmen Galatasaray'a transfer olabileceği aktarıldı. Gazete, 23 yaşındaki oyuncu için Benfica ile Galatasaray'ın görüşmelerinin kısa sürede biteceğini vurguladı.
1.5 YILLIK ANLAŞMA
Bu gelişmenin ardından da her iki taraftan da olumlu haberler geldi. Portekizli yıldızın 1.5 yıllığına G.Saray'a imza atacağı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın kasasından 1.5 milyon Euro çıkacağı öğrenildi.