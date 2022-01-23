Süper Lig'in 23. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirveden oldukça uzaklaşan Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak.
SPOR HABERLERİ - Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi kar uyarısı! Nef Stadyumu'nda...
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde İstanbul'da yoğun kar yağışı yaşanıyor. Dev maç öncesinde meteorolojiden de kar uyarısı yapıldı. İşte detaylar... (GS TS maçı haberleri)
Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan biri de hava durumu... Milliyet'te yer alan habere göre yoğun kar yağışı ülke çapında etkisini gösterirken, Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu akşam saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşması için de kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre maç saatinde Nef Stadı'nda hava sıcaklığının 1 derece olması beklenirken, saat 17.00'de başlayacak kar yağışının karşılaşma saatinde de etkili olacağı tahmininde bulunuldu.