Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan biri de hava durumu... Milliyet'te yer alan habere göre yoğun kar yağışı ülke çapında etkisini gösterirken, Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu akşam saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşması için de kar uyarısı yapıldı.