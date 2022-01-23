Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshettiği Gustavo Assunçao, Sarı-Kırmızılı kulüpte sadece 134 dakika forma giymesine karşılık ciddi bir gelirin sahibi oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Gustavo Assunçao'ya servet ödedi! İşte o rakam
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, sezon başında Portekiz'in Famalicao ekibinden transfer ettiği Gustavo Assunçao'nun takımdan gönderildiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların, Galatasaray formasıyla sadece 134 dakika süre alan Brezilyalı orta saha oyuncusuna ödediği ücret ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Aslan'da Gustavo Assunçao dönemi resmen biterken, Sarı-Kırmızılı taraftarların futbol sahasından çok sosyal medyadaki paylaşımları ile görebildiği Brezilyalı futbolcunun maliyeti de olay oldu.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın yıllık kazancının tamamı olan 450 bin Euro'yu ödeyerek kiralık sözleşmesini feshettiği Assunçao'nun kiralama ücreti ile kulübe olan maliyeti 550 bin Euro oldu.