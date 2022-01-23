Galatasaray formasıyla sadece 134 dakika sahada kalan Brezilyalı orta saha oyuncusunun dakikası ise Sarı-Kırmızılı kulübe 62 bin TL'ye patladı. Sadece Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Assunçao, Konyaspor'a karşı ise 45 dakika oynadı. Bu iki maç dışında Cimbom'da şans bulamadı.