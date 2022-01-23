Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından büyük gerginlik!
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından büyük bir gerginlik yaşandı. Protokol tribünü çıkışına gelen sarı kırmızılı taraftarlar, “Yönetim istifa” ve “Koskoca kulübü rezil ettiniz” tezahüratlarında bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 22:10 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022- 22:21
Galatasaray sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup ayrılarak kötü gidişatı durduramadı. NEF Stadyumu'na gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından yönetime tepki gösterdi.
Protokol tribünün çıkışına yönelen taraftarlar, "Yönetim istifa" ve "Koskoca kulübü rezil ettiniz" tezahüratlarında bulundu.
Galatasaraylı taraftarlara çevik kuvvet ve özel güvenlik görevlileri müdahale ederken, sonrasında kalabalık sloganlar atarak alanı terk etti.
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