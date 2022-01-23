Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:

"70. dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz ama bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman, bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında."

"Oynadığımız 3 maçtan en iyisi olduğunu düşünüyorum."

"Bazen futbol adil değildir. Bu maçı normal şartlarda kazanmamız gerekirdi."

"Son dakikalarda yediğimiz gollerden maçı kaybettiğimizi dikkate almamız lazım. Geçen hafta da iki duraklamada gol yemiştik. Bundan sonraki maçlar için bütün tutkumuzla, kendimizi vererek oynayacağız."

"Fiziken, taktiksel olarak ve eksik oyuncularımız açısından kendimizi yenileyeceğiz. Bu arada kendimizi geliştireceğiz ve düzelteceğiz."