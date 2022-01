Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da teknik direktör değişikliği de işe yaramadı. Torrent çıktığı ilk iki maçta puan alamazken, küme düşme hattıyla aradaki puan farkı 4'e kadar indi.

Gözünü transfere çeviren sarı kırmızılılar için Portekiz basını flaş bir haber yayınladı. Fotomac.com.tr'nin derlediği haberde, Benfica'nın kış transfer döneminde kadrosunu küçültmek istediği ve ayrılacak isimlerden birisinin de Gedson Fernandes olduğu belirtildi.

TERİM'İN GÖZDESİYDİ

Portekizli yıldızın Fatih Terim'in gözdesi olduğu ancak Terim'in ayrılmasına rağmen Galatasaray'ın halen Gedson Fernandes'i istediği ifade edildi. Yıldız orta sahanın transferinin Domenec Torrent'in kararına bağlı olduğunun da altı çizildi.