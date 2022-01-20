Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan, sarı kırmızılıların Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası flaş bir paylaşım geldi. Melo, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile olan bir fotoğrafının bulunduğu, Burak Elmas istifa yazılı bir paylaşım yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan yönetim için flaş bir paylaşım geldi.



Melo, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile olan bir fotoğrafının bulunduğu, Burak Elmas istifa yazılı bir paylaşım yaptı.



İşte Felipe Melo'nun paylaşımı: