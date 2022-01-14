Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent'in İstanbul'a çok hazırlıklı bir şekilde geldiği öğrenildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent dersine iyi çalışmış! İstanbul'a 3 dosyayla geldi
Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent'in, sarı-kırmızılılara imza atmadan önce ciddi bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. İspanyol hoca sadece Galatasaray'ı değil, rakiplerini de izlettiği belirtilirken; İstanbul'a 3 dosyayla geldiği anlaşıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
ANALİZ ONUN UZMANLIĞI!
Takvim'in haberine göre, yaklaşık 10 gündür yönetimle temas halinde olan İspanyol hocanın, analiz ekibiyle beraber ilk olarak Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçların büyük bir kısmını mercek altına aldığı belirlendi.
Torrent'in Sarı-Kırmızılı takımın artılarını, eksilerini ve futbolcuların tüm özelliklerini ayrıntılı bir şekilde raporladığı öğrenildi. Bununla da yetinmeyen tecrübeli hocanın Galatasaray'ın 1 hafta içinde karşılaşacağı 3 rakibi Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u mercek altına aldığı belirlendi.