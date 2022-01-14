GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent dersine iyi çalışmış! İstanbul'a 3 dosyayla geldi

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent'in, sarı-kırmızılılara imza atmadan önce ciddi bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. İspanyol hoca sadece Galatasaray'ı değil, rakiplerini de izlettiği belirtilirken; İstanbul'a 3 dosyayla geldiği anlaşıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2022- 06:40