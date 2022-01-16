Süper Lig: Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle)

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Öte yandan ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ise sahasında puan ya da puanlar almanın peşinde olacak. Peki Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar...

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak. Ligde zor günler geçiren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'le geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmış tecrübeli çalıştırıcının yerine ise göreve Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol teknik adamla ilk maçına Hatayspor karşısında çıkacak olan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Victor Nelsson, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, Fernando Muslera ve Ryan Babel kadroya dahil edilmedi. Hatayspor'da ise Adama Traore, Munir El Kajoui ve Ayoub El Kaabi Afrika Kupası'na gitti. Ayoub El Kaabi'nin Hatayspor formasıyla 8 golü bulunuyordu. Galatasaray, Hatayspor ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların üçünü Galatasaray, ikisini Akdeniz temsilcisi kazandı. Hatay, iki galibiyeti de kendi evindeki maçlarda aldı.

📋HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?⏰

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Onun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cihan Aydın üstlenecek.

🟡2 FUTBOLCU SINIRDA🟡

Galatasaray.2da Hatayspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin ve Berkan Kutlu, Hatay karşısında kart görmeleri halinde ligin 22. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

📉MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📈

🔹Bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumundaki Kerem Aktürkoğlu (4 gol - 2 asist), Süper Lig kariyerinin ilk golünü Hatayspor filelerine göndermişti (Aralık 2020).

🔹Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Hatayspor, en üst ligde üst üste üç iç saha yenilgisi almadı.

🔹İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Hatayspor (1G), daha önceki yedi karşılaşmada aldığı yenilgi sayısını geride bıraktı (4G 2B 1M).

🔹Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en az deste hücum fırsatı tanıyan takım Galatasaray (11), Hatayspor ise bu süreçte Adana Demirspor'un (51) ardından en fazla direkt atak geliştiren ekip konumunda (47).