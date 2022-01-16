Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Son 9 haftada sadece bir galibiyet alan sarı kırmızılılar, yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip Hatayspor ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın yollarını arayacak. İşte Hatayspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da bir dönem kapanırken bugün yeni bir dönem başlıyor. Takımın başına getirilen Domenec Torrent ilk maçına Hatayspor karşısında çıkacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Fotomaç'ın haberine göre, ligde geride kalan 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 12. sırada girdi. Son dönemde başını yerden kaldıramayan Cimbom ayrıca Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.



HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

HATAYSPOR: ABDULLAH, FALETTE, FATİH, BÜLENT, SACKEY, LOBZHANIDZE, MUHAMMED, SADIK BAŞ, KAMARA, DIOUF, SAINT-LOUIS

GALATASARAY: FATİH, BOEY, ALPASLAN, MARCAO, VAN AANHOLT, BERKAN, CICALDAU, MORUTAN, EMRE, KEREM, HALİL



FUTBOLCULARA MORAL VERDİ

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan Aslan, kalesindeki 10 gole engel olamadı. İspanyol hoca, bugün ilk sınavından galibiyetle ayrılmak ve Kasımpaşa maçında Galatasaraylı taraftarların karşısına moralli bir şekilde çıkmak istiyor. Oyuncularıyla yaptığı son toplantıda da, "Nasıl başlarsak öyle devam ederiz. Biz iyi bir takımız ve Hatayspor karşısında bunu göstermemiz gerekiyor" dedi. Öte yandan Torrent, New York City kariyerine galibiyet, Flamengo kariyerine ise mağlubiyetle başlamıştı.



DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 10 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Deplasmanda 20 puan kaybeden Cimbom, ligde dış sahada en son Adana Demirspor ile mücadele etti ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.



ÖZDAMAR 28. MAÇINA ÇIKACAK

Hatayspor- Galatasaray karşılaşmasını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cihan Aydın üstlenecek.