Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray maçı canlı izle)

Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktörü Domenec Torrent önderliğinde ilk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ise kendi seyircisi önünde kazanmanın peşinde. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktörü Domenec Torrent önderliğinde ilk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ise kendi seyircisi önünde kazanmanın peşinde. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Kamara, Saba, Diouf, Dylan

Galatasaray: İsmail, Boey, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Onun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cihan Aydın üstlenecek.

🟡2 FUTBOLCU SINIRDA🟡

Galatasaray.2da Hatayspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin ve Berkan Kutlu, Hatay karşısında kart görmeleri halinde ligin 22. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 4 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, son olarak evinde GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

📉MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📈

🔹Bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumundaki Kerem Aktürkoğlu (4 gol - 2 asist), Süper Lig kariyerinin ilk golünü Hatayspor filelerine göndermişti (Aralık 2020).

🔹Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Hatayspor, en üst ligde üst üste üç iç saha yenilgisi almadı.