Fernando Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği henüz belli değil... Gelir gelmez İsmail Çipe'yi yedek takıma gönderen Domenec Torrent'in ilk görüşmede Burak Elmas'tan iki talebi oldu. Kaleci ve ön libero...
GALATASARAY HABERLERİ: Yönetim Domenec Torrent'e önerdi! Galatasaray'dan Giedrius Arlauskis atağı
Galatasaray'da kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Fernando Muslera'nın geri dönüş tarihi belirsizliğini korurken, geçici bir çözüm için harekete geçildi. Sarı-kırmızılı idareciler, Litvanyalı Giedrius Arlauskis'i kadroya katmak için temaslara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 06:40
Fernando Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği henüz belli değil... Gelir gelmez İsmail Çipe'yi yedek takıma gönderen Domenec Torrent'in ilk görüşmede Burak Elmas'tan iki talebi oldu. Kaleci ve ön libero...
Ön libero için Barcelona B takımında forma giyen Alvaro Sanz'ı kiralayabileceklerini söyledi. Kaleci konusunda ise geçici de olsa bir çözüm istedi. Fotomaç'ın haberine göre, yönetim de Domenec Torrent'in önüne bonservisi elinde olan sürpriz bir isim getirdi. Litvanyalı Giedrius Arlauskis.
Sumudica'nın da istediği 1.94'lük milli kaleci için Torrent onay verirse 6 aylık sözleşme imzalanacak. 34 yaşındaki Arlauskis son olarak Romanya'nın Cluj takımında oynadı. Ancak yakın arkadaşı Başkan Marian Copilo ayrılınca o da sözleşmesini feshetti.