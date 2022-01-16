Ön libero için Barcelona B takımında forma giyen Alvaro Sanz'ı kiralayabileceklerini söyledi. Kaleci konusunda ise geçici de olsa bir çözüm istedi. Fotomaç'ın haberine göre, yönetim de Domenec Torrent'in önüne bonservisi elinde olan sürpriz bir isim getirdi. Litvanyalı Giedrius Arlauskis.

