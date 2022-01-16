GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Domenec Torrent'ten ilk operasyon!

Galatasaray, Hatay’a 9 futbolcusundan yoksun olarak gitti. Domenec Torrent, kadroda ilk operasyonu gerçekleştirdi. Sakat, cezalı ve milli takımlarda bulunan isimlerin haricinde 3 futbolcu kesik yedi. Sarı kırmızılılarda Arda Turan, Christian Luyindama ve Ryan Babel kadroda kendilerine yer bulamadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 06:40