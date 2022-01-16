Galatasaray, Hatay'a 9 futbolcusundan yoksun olarak gitti. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Işık Kaan Arslan ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson formasını terletemeyecek.
Afrika Kupası için milli takımda bulunan Sofiane Feghouli ile Mostafa Mohamed de süre alamayacak.
Domenec Torrent'in açıkladığı kadroda Arda Turan, Christian Luyindama ve Ryan Babel de kendisine yer bulamadı.
Fotomaç'ın haberine göre, bu isimlerin kafileye dahil edilmemesi 'gözden çıkarıldılar' şeklinde yorumlandı.