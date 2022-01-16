GALATASARAY HABERLERİ - Hatayspor'u öne geçiren golden önce Galatasaray'dan faul itirazı!

Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçı nefesleri kesti. Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçta Hatayspor, 79. dakikada öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın hakemi golü verirken sarı kırmızılı ekip bu golden önce faul olduğu düşüncesiyle itirazlarda bulundu. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 20:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022- 21:22