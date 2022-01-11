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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın anlaşma sağladı Domenec Torrent İstanbul'a geliyor!

Torrent G.Saray için geliyor! İşte İstanbul’a ineceği saat...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 Giriş Tarihi: 11.01.2022

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılı takım, teknik direktörlük görevi için Domenec Torrent ile anlaşma sağladı. İspanyol teknik adamın İstanbul'a geleceği saat belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılı takım, teknik direktörlük görevi için Domenec Torrent ile anlaşma sağladı. İspanyol teknik adamın İstanbul'a geleceği saat belli oldu.

Torrent'i taşıyacak uçak 18.30'da Barcelona'dan İstanbul'a gelecek.

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DOMENEC TORRENT KİMDİR?

59 yaşındaki İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. 2018'de Pep'in yanından ayrılan ve ABD'de New York City'nin başına geçen Torrent, 2020 Temmuz'unda ise Flamengo'nun başına geçti ve buradaki görevinden 4 ay sonra ayrılmak durumunda kaldı.

İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana kulüp çalıştırmadı.

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