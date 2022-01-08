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GALATASARAY

Galatasaray taraftarından tepki!

G.Saray taraftarından tepki!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın 85. dakikasından itibaren ise taraftarlardan futbolculara, Fatih Terim'e ve yöentime yoğun tepki oldu. (GS spor haberleri)

Sarı - kırmızılı taraftarlar, 85. dakikada teknik direktör Fatih Terim'e, "Söylesene Fatih Hoca, takım neden oynamıyor?" şeklinde tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarları aynı zamanda yönetime de "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" şeklinde tezahüratta bulundu.

TERİM, OYUNCULARINA MORAL VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından soyunma odasına gitmeyip futbolcuları bekledi. Terim, tek tek oyuncuların elini sıkarak mağlubiyet sonrası takıma moral verdi.

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