GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da sağ bek kararı! DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui...

TESTLERİ GEÇERSE OMAR KİRALANACAK, İSMAİL ÇOKÇALIŞ İÇİN KOLLAR SIVANACAK

G.Saray'da testleri geçmesi halinde sahalara dönecek olan Omar'ın, yarım sezonluğuna kiralanması gündemde. Hem kontenjan sorunu hem düzenli forma giyip form tutması hem de maliyetini de düşmek adına Norveçli sağ bekin kiralanmasına sıcak bakılıyor. İki yabancı sağ bekini ocakta göndermek isteyen Aslan bu bölgeye bir de 'fırsat' transferi gerçekleştirme hedefinde. Yedlin ve Omar'da planlar gerçekleşirse sarı kırmızılılar Bursaspor ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan İsmail Çokçalış ile masaya oturacak.

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