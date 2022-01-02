02 Ocak 2022, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da sağ bek kararı! DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Sacha Boey'in dönüşü, Oğulcan Çağlayan'ın sağ bekteki başarılı performansı sonrasında sarı kırmızılılarda DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da sağ bek kararı! DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 Giriş Tarihi: 02.01.2022

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına takım maliyetini düşürmek ve kontenjan sorununu da ortadan kaldırmak isteyen G.Saray'da sağ tarafta büyük hareketlilik yaşanacak. Sacha Boey'in sakatlığını atlatması, Oğulcan'ın sağ bekteki başarılı performansı kontenjan ve maliyet sorunlarının çözümü adına rotanın 'sağ bek' pozisyonuna dönmesine neden oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da sağ bek kararı! DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui...

ABD'DEN 2 TEKLİF VAR

Oğulcan'ın çıkışı ile birlikte De Andre Yedlin artık tamamen taca çıktı. Hürriyer'in haberine göre, Luyindama, Babel, Assunçao ile birlikte Galatasaray'ın ayrılık kararı aldığı 4. yabancı isim ABD'li futbolcu oldu. Sezon başında da transferi, ayrılığı son gün direkten dönen Yedlin'i, Amerika MLS Ligi'nden iki kulübün istediği ifade edildi. Galatasaray ülkesine dönmesi beklenen Yedlin'in, 1.5 yıllık 1 milyon 675 bin Euro olan kontrat maliyetinden de kurtulmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da sağ bek kararı! DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui...

TESTLERİ GEÇERSE OMAR KİRALANACAK, İSMAİL ÇOKÇALIŞ İÇİN KOLLAR SIVANACAK

G.Saray'da testleri geçmesi halinde sahalara dönecek olan Omar'ın, yarım sezonluğuna kiralanması gündemde. Hem kontenjan sorunu hem düzenli forma giyip form tutması hem de maliyetini de düşmek adına Norveçli sağ bekin kiralanmasına sıcak bakılıyor. İki yabancı sağ bekini ocakta göndermek isteyen Aslan bu bölgeye bir de 'fırsat' transferi gerçekleştirme hedefinde. Yedlin ve Omar'da planlar gerçekleşirse sarı kırmızılılar Bursaspor ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan İsmail Çokçalış ile masaya oturacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Flaş G.Saray eleştirisi! Mevcut kalecilerle... Flaş G.Saray eleştirisi! "Mevcut kalecilerle..."
Terim’den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı... Terim'den genç yıldıza kanca! Transferde Marcao detayı...
Galatasaray’a İtalyan sağ bek! Bonserviste kolaylık sağlanacak Galatasaray'a İtalyan sağ bek! Bonserviste kolaylık sağlanacak
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör