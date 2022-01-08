08 Ocak 2022, Cumartesi
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Genç teknik adam, "Bugün oyuncularım doğum günü hediyesi vereceklerini söylediler. Çok güzel oldu. Müthiş mücadele ettiler. Hayırlı olsun." sözleriyle konuşmasına başladı.
Mücadeleyi değerlendiren Keleş, "İyi başladık maça ama bundan daha iyi oyunlarımız vardı. Eksiklerimiz vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Golden sonra oyun mücadeleye döndü. Oyuncularım da ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Bu 3 puan müthiş oldu. Camiaya hayırlı uğurlu olsun." dedi.
"GALATASARAY'IN OKAN TALEBİ YOK"
Transferle ilgili gelen soruya Giresunspor'un hocası, "Takımda eksikleri tespit ettik, biliyoruz. Transferi açınca gerekli takviyeleri yapacağız. Okan Kocuk bizde kalacak. Galatasaray öyle bir talepte bulunmadı. Devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Galatasaray Giresunspor maçının ardından Hakan Keleş: Transfer...
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Keleş, "akımda eksikleri tespit ettik, biliyoruz. Transferi açınca gerekli takviyeleri yapacağız. Okan Kocuk bizde kalacak. Galatasaray öyle bir talepte bulunmadı. Devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Genç teknik adam, "Bugün oyuncularım doğum günü hediyesi vereceklerini söylediler. Çok güzel oldu. Müthiş mücadele ettiler. Hayırlı olsun." sözleriyle konuşmasına başladı.
Mücadeleyi değerlendiren Keleş, "İyi başladık maça ama bundan daha iyi oyunlarımız vardı. Eksiklerimiz vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Golden sonra oyun mücadeleye döndü. Oyuncularım da ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Bu 3 puan müthiş oldu. Camiaya hayırlı uğurlu olsun." dedi.
"GALATASARAY'IN OKAN TALEBİ YOK"
Transferle ilgili gelen soruya Giresunspor'un hocası, "Takımda eksikleri tespit ettik, biliyoruz. Transferi açınca gerekli takviyeleri yapacağız. Okan Kocuk bizde kalacak. Galatasaray öyle bir talepte bulunmadı. Devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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