Galatasaray'da hedef transfer forvet! Arthur Cabral...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer planında ilk sırada forvet hamlesi olduğu öğrenildi. Bu doğrultuya göre o ismin Arthur Cabral olduğu ifade edildi. İşte sarı-kırmızılıların Cabral hamlesindeki o detaylar...
Devre arasına girilmesiyle birlikte Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Mostafa Mohamed, Afrika Kupası'na gidiyor... Mbaye Diagne ise sakat. En az 2 ay daha yok. Fotomaç'ın derlediği habere göre Halil Dervişoğlu ise beklentilerin altında kaldı. Bu yüzden Galatasaray'da birinci öncelik forvet transferi...
Teknik direktör Fatih Terim'in hayali ise Basel'in gol makinesi Arthur Cabral... Basel formasıyla bu sezon 31 maça çıkıp 27 gol atan 23 yaşındaki oyuncu için resmi teklif Basel'e ulaştı. Cevap bekleniyor. Basel'in 6 milyon euro'ya Palmeiras'tan aldığı Cabral için Galatasaray'ın teklifi hakkında henüz bir rakam bilgisi yok.
İSVİÇRE'DE HAYAT SIKICI
Öte yandan Terim'in gözdesi Cabral, yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyalleri vermeye devam ediyor. Barcelona da oyuncu ile anılan takımlar arasında yer alırken genç oyuncu, "Barcelona'nın seni istediği doğru mu?" sorusuna gülerek; "Bilmiyorum, bana bir şey gelmedi, hayır. Gerçekten, şu ana kadar hiçbir şey yok ama gelirse çılgınca olur. 'Barcelona, Barselona'dır' değil mi?" dedi.
ÇOK ISRARLI
Palmeiras altyapısından yetişen Arthur Cabral, 2019 yılında kiralık olarak başladığı Basel macerasını üstüne koyarak sürdürmeye devam ediyor. Galatasaray, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve alınması oldukça zor görünen futbolcu için tüm şartlarını zorlama kararı aldı.
KİLİT ADAM
23 yaşındaki Brezilyalı golcü, Basel kariyerinde toplamda 93 maçta 58 gol attı ve 15 asist kaydetti. Avrupa Ligi'nde kupaya yürümek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Brezilyalı golcünün alınması durumunda uzun bir süre forvet problemi yaşamayacaklarını düşünüyor.
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