Galatasaray’da hedef transfer forvet! Arthur Cabral...

İSVİÇRE'DE HAYAT SIKICI

Öte yandan Terim'in gözdesi Cabral, yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyalleri vermeye devam ediyor. Barcelona da oyuncu ile anılan takımlar arasında yer alırken genç oyuncu, "Barcelona'nın seni istediği doğru mu?" sorusuna gülerek; "Bilmiyorum, bana bir şey gelmedi, hayır. Gerçekten, şu ana kadar hiçbir şey yok ama gelirse çılgınca olur. 'Barcelona, Barselona'dır' değil mi?" dedi.