Galatasaray - Giresunspor maçı canlı anlatım (Galatasaray - Giresunspor maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluk yarışından bir hayli uzak kalan sarı kırmızılılar, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan Karadeniz ekibi ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almanın peşinde. Galatasaray - Giresunspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde Galatasaray - Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Giresunspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...





GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Galatasaray - Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Boey, Işık Kaan, Nelsson, Ömer, Berkan, Cicâldău, Emre, Moruţan, Halil, Babel.

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Zeki, Flavio, Shapi, Serginho, Balde.

12 MAÇTA PUAN KAYBI

Galatasaray, ligde geride kalan 19 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda aldığı 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 22 puanla 14. sırada yer alıyor.

GALATASARAY İLE GİRESUNSPOR 14. RANDEVUDA

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi. İki takım son olarak ligin ilk yarısında karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Aslan bu 9 mücadelede rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray ligde evinde son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve 2-0'lık skorla kazandı.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray - Giresunspor maçını hakem Arda Kardeşler'in yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstleniyor. Bursa Bölgesi Hakemi Arda Kardeşler, şimdiye kadar 185 karşılaşma yönetti. Bu maçların yüzde 52'sini ev sahibi, yüzde 24'ünü ise deplasman takımları kazandı.

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