GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sinan Bolat çok istekli!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Sinan Bolat, Belçika basınında da yankılandı. Haberde, başarılı eldivenin daha önce de formasını giydiği Galatasaray'a gitmeye çok istekli olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Sinan Bolat'ı transfer etmek istemesi, Belçika basınında da yankılandı. Haberde, başarılı eldivenin daha önce de formasını giydiği Galatasaray'a gitmeye çok istekli olduğu belirtilerek, "3 kulvarda devam eden tek Belçika temsilcisinin 1 numarası sezon sonunu beklemeden ayrılabilir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Gent kulübünün Sinan'ı bonservis bedeli almadan bırakmaya yanaşmadığına da dikkat çekildi.

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