02 Ocak 2022, Pazar

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Sinan Bolat hamlesi! O da gelmek istiyor

Cimbom’dan kaleci hamlesi! O da gelmek istiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

Galatasaray kaleci transferi için düğmeye bastı. Fernando Muslera'nın yokluğunda kalesini deneyimli bir kaleciye bırakmak isteyen sarı kırmızılıların gündeminde Sinan Bolat var. 33 yaşındaki milli kalecinin de gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Sarı-Kırmızılı yönetim, Gent'te oynayan milli kaleci ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Belçika kulübü, takımın 1. kalecisi olan Sinan Bolat'ı bırakma konusunda çok istekli değil.

Takvim'in haberine göre; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki eldivenin ise Galatasaray'a gelme konusunda oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.

ALACAKLARINI BIRAKACAK

Sinan'ın birkaç gün içinde Gent ile masaya oturarak sözleşmesinin feshedilmesini isteyeceği belirlendi. Milli kalecinin Belçika kulübünden bazı alacakları olduğu ve bu alacakları bırakarak bonservisini talep edeceği gelen bilgiler arasında.

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