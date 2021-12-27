27 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Cimbom’da hazırlıklar tamam!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Süper Lig'in ilk yarısını sona ermesinin ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak karşılaşmalara çevrildi. Galatasaray'da bu kapsamda Denizlispor ile oynanacak maçın hazırlıkları tamamlandı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınmayla başladığı belirtildi.

Dar alanda pas ve top kapma organizasyonlarıyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Galatasaray ile Denizlispor arasındaki karşılaşma, Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.


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