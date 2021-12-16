Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya talip çıktı!
Süper Lig'de geride kalan 16 haftanın ardından liderin 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gözler devre arasında yapılması beklenen transferlere çevrildi. Bununla birlikte sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerde olabilir. Buna göre gündeme İtalya Serie A takımlarından Atalanta'nın Taylan Antalyalı'ya olan ilgisi çıktı. işte detaylar... (GS spor haberleri)
Türkiye'de birçok oyuncuyu takip altına alan İtalya'nın Seri A ekiplerinden Atalanta'nın bir süredir Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Taylan Antalyalı'yı izlediği öğrenildi.
SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR
Sezon öncesi kulübe ilgi yazısı da gönderen ancak Galatasaray'ın satmayı düşünmediği Taylan Antalyalı konusunda devre arasında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
G.SARAY'IN KAPISINI ÇALACAK
Daha önce Gaziantep FK'nın genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ı da scoutlar tarafından mercek altına alan Atalanta'nın milli oyuncu için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını tekrar çalma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
GASPERINI TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR
Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperi'nin de Taylan'ı takımda görmek istediğini rapor ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
BU SEZON 23 MAÇ
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 19'u ilk 11 olmak üzere 23 karşılaşmada görev aldı.
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