Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılarda, Sacha Boey, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Marcao'nun tedavisine devam edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sacha Boey, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Marcao'nun tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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