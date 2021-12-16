16 Aralık 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü!

G.Saray Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2021

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılarda, Sacha Boey, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Marcao'nun tedavisine devam edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sacha Boey, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Marcao'nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’dan Rezan Epözdemir ile ilgili açıklama! G.Saray'dan Rezan Epözdemir ile ilgili açıklama!
G.Saray’da bir istifa daha! G.Saray'da bir istifa daha!
2021’in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera... 2021'in en iyileri belli oldu! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör