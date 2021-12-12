12 Aralık 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılı takımın kafilesi Sivasspor maçı için Sivas'a geldi!

Galatasaray kafilesi Sivas’a geldi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımın kafilesi Sivas'a geldi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftar karşıladı.

Taraftar, çiçek verdikleri teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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