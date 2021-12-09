09 Aralık 2021, Perşembe

GALATASARAY

Lazio - Galatasaray maçı canlı anlatım (Lazio - Galatasaray maçı canlı izle)

Lazio -Galatasaray | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio'ya konuk oluyor. Lazio - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio'ya konuk oluyor. Lazio - Galatasaray maçının CANLI anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

LAZIO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayan Lazio - Galatasaray maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

LAZIO - GALATASARAY İLK 11'LER

Lazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.

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