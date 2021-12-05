GALATASARAY HABERİ: Cüneyt Çakır kararlarıyla Altay maçında Galatasaraylıları çıldırttı!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde Altay'ı konuk etti. 1-1 biten mücadelede öne çıkan detaylardan birisi de hakem Cüneyt Çakır'ın kararları oldu. Şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşayan sarı kırmızılıları, Çakır'ın kararları çıldırttı. İşte ayrıntılar...

Dakikalar 83'ü gösterirken çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Altay, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu'dan döndü. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, itirazlara önce "Gördüm, devam" diyerek penaltıyı vermedi. Ardından VAR odasındaki Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve ardından penaltı noktasını gösterdi.



"GÖZÜYLE GÖRDÜĞÜNE İNANMADI"



Çakır, Berkan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararını değiştirdi. Galatasaraylı futbolcuların itirazı sonucu değiştirmedi; devamında skor 2-2'ye geldi. Çakır'ın bu çelişkili kararı Galatasaraylı taraftarları da çıldırttı. Sosyal medyada karara büyük tepki vardı. Fotomaç'ın haberine göre; "Oyuncunun kendi göğsünden gelen top nasıl penaltı olabilir?", "FIFA kokartlı bir hakemin yaptığı evlere şenlik hata", "Gözüyle görüp devam dediği pozisyonu VAR'dan penaltıya çevirdi, yuh" yorumları yapıldı.



İBRAHİM'E ÇALMADI



İlk yarıda Altay kalecisi, Nelsson'un kafa vuruşunu çeldi, top önce yere çarptı sonra İbrahim Öztürk'ün açık koluna geldi. Ancak ne VAR devreye girdi ne de Cüneyt Çakır penaltı kararını verdi...



BERKAN KAHROLDU



Penaltı kararına neden olan pozisyonun kahramanı Berkan Kutlu büyük üzüntü yaşadı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu uzun süre 'Elle oynamadığı' itirazında bulunsa da karar değişmedi. Gol sonrası ise oldukça moralsizdi.



BAMBA BÜYÜKLERI BOŞ GEÇMEDi



Altay'ın penaltı golünü atan Bamba, bu sezon 7. keze gol sevinci yaşadı. Fildişili futbolcu, daha önce 2-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasında da ağları sarsmıştı. Bamba'nın bu sezon 1 de asisti bulunuyor.



KORNERDEN İLK GOL DİAGNE'DEN



G.Saray'ın ikinci golünü atan Mbaye Diagne görevini yaptı ama yeterli olmadı. Maça kuübede başlayan Senegalli, 68'de oyuna girdi. 80'de kazanılıp kullanılan köşe vuruşunda kafayla topu ağlara gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon korner organizasyonundan ilk golünü kaydetti. Ayrıca kendisinin de 2. golünü attı.

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