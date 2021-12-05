05 Aralık 2021, Pazar

GALATASARAY

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Altay maçı sonrası Cüneyt Çakır'a eleştiri!

Ahmet Çakar’dan Cüneyt Çakır’a penaltı eleştirisi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Altay maçını değerlendirdi. Usta yazar, kaleme aldığı yazısında maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. İşte o yazı...

Tıpkı Beşiktaş gibi dün de Galatasaray şampiyonluk yarışında bir adım daha geri gitti. Galatasaray kazanmayı hak etti mi? Tabii ki etmedi. Kerem dahil, kimse ne yaptığını bilmiyor. Altay'ın attığı ilk gol de Galatasaray ceza alanı içinde 5 Altaylı var. Slalom yapıp gol atıyor. Halil beraberliği sağlıyor, ikinci yarıda sonradan giren Diagne tam üç puan getiren golü attı diyecektik ki sahneye VAR hakemi ve Cüneyt Çakır çıktı... Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir penaltı yok. Zaten olmadığı nereden belli, Cüneyt Çakır, VAR başında en az 2 dakika mikroskobip araştırma yaptı sonra da penaltı noktasını gösterdi. Çok yazık. Yarım metreden vurulan kafa Berkan'ın önce göğsüne sonra koluna çarpıyor. Kasıt yok. Vücuttan sekme var ve mesafe çok yakın. Eğer bu penaltıysa konuşulan ve anlatılanların hepsinin yalan olduğunu düşünüyorum.

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