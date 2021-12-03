03 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Pınar Karşıyaka 73-67 Galatasaray NEF (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Basketbol Süper Ligi

P. Karşıyaka sahasında G.Saray NEF’i devirdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sahasında Galatasaray NEF'i 73-67 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçta 2 mağlubiyetle zirvedeki yerini kaybeden Pınar Karşıyaka, evinde Galatasaray NEF'i yenerek çıkışa geçti: 73-67. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Colson 19 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Hakemler, maçta tribünlerin kötü ve çirkin tezahüratları nedeniyle 2 kez anons yaptırdı. Bu skorla Karşıyaka 11 maçta 8'inci galibiyetini elde ederken, Galatasaray 7 galibiyette kaldı.

Maçın başında pota altında Karşıyaka'ya üstünlük kuran Galatasaray, 12-5'lik seri yakaladı. Yunus'la oyuna ortak olmaya çalışan ev sahibine dış atışlarla karşılık veren konuk ekip, farkı 9 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 23-17 tamamlandı. İkinci periyotta Taylor'un devreye girmesiyle farkı kapatmaya başlayan Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 3 dakika 38 saniye kala Blackmon'un üçlüğüyle skoru 35-34'e getirip ardından Colson'un serbest atışıyla 35-35 eşitliği yakaladı. Yine Colson'un turnikesiye son 48 saniyeye 37-35 önde giren Karşıyaka, Yunus'un 3 sayılık isabetiyle ilk yarıyı 41-37 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle çekişmeli geçen üçüncü periyot sonunda dördüncü periyot 55-52 Karşıyaka üstünlüğüyle başladı. Dördüncü periyotta son 5 dakikaya girerken Galatasaray, Bost'la skoru 64-63'e getirip farkı 1 sayıya indirse de Taylor, M'Baye ve Colson'la 6 sayılık seri yakalayan Karşıyaka, bitime 3 dakikada 9 saniye kala yeniden 7 sayılık üstünlüğü yakaladı. Son anlarda hata yapmayan ev sahibi, salondan 73-67 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Tolga Edis (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 13, Yunus (xxx) 8, Colson (xxx) 19, M'Baye (xxx) 10, Mahir (xx) 6, Blackmon (xx) 4, Tyus (xx) 4, Berkan (xxx) 8, Can Korkmaz (x) 1
GALATASARAY NEF: Bost (xx) 8, Trimble (xxx) 9, Ege (xx) 5, Blackshear (xxx) 21, Purcell (xxx) 12, Okben (x) 2, Kravish (xx) 6, Göksenin (x) 3, Sadık Emir (x) 1, Rıdvan (x)
1.PERİYOT: 17-23
İLK YARI: 41-37
3.PERİYOT: 55-52
5 FAUL: Mahir (35.16) (Pınar Karşıyaka)

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