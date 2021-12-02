Galatasaray'da tedavisine devam edilen Sacha Boey 12 Aralık'ta İstanbul'a dönecek!
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti Tedavisi Fransa'da süren Sacha Boey'in 12 Aralık'ta İstanbul'a döneceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde dar alanda top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklar üzerinde durduğu bildirildi.
Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey'in, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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