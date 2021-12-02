GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi! George Bello...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de zirvenin uzağında kalmasına karşın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Sezon başında uyguladığı transfer stratejisini ara transfer döneminde de sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç oyuncuları takıma kazandırarak geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda transfer hamlelerini gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılıların, MLS ekibi Atlanta United'da forma giyen ABD'li sol bek George Bello'yu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER/Mert Kılıç)
Süper Lig'in 15. haftasında Nef Stadyumu'nda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İlk 14 hafta sonunda zirvenin 14 puan gerisine düşmesine karşın UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren Cimbom, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Sezon başında kadroya dahil edilen Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, ocak ayında bu bölgeye genç ve potansiyelli bir ismi kazandırmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüple ilgili ABD basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
The Atlanta Journal-Constitution'a konuşan Atlanta United Başkan Vekili Carlos Bocanegra, yaptığı açıklamada Bello'ya olan ilginin arttığını ve birçok kulübün ABD'li futbolcunun durumunu sorduğunu belirtirken, haberde Galatasaray'ın Nijerya asıllı ABD'li futbolcu ile ilgilendiği kaydedildi. George Bello'nun adı yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı kulüple anılmıştı.
GEORGE BELLO KİMDİR?
Tam adı George Oluwaseun Bello olan futbolcu, 22 Ocak 2002 tarihinde Nijerya'nın Abuja kentinde dünyaya geldi. Futbola Southern Soccer Academy altyapısında başlayan ve Alpharetta Ambush altyapısında da forma giyen Bello, 2016 yılında Atlanta United altyapısına transfer oldu.
Ocak 2018'de Atlanta United ile profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki sol bek, yaklaşık 2 yıl boyunca Atlanta United 2'de forma giydikten sonra Kasım 2019'da A takıma dahil edildi.
Bu sezon MLS ekibiyle çıktığı 34 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Bello, ABD Milli Takımı ile de 5 maçta görev aldı. Kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam eden Nijerya asıllı ABD'li futbolcu'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
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