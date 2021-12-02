GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’dan sürpriz sol bek hamlesi! George Bello...

Bu sezon MLS ekibiyle çıktığı 34 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Bello, ABD Milli Takımı ile de 5 maçta görev aldı. Kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam eden Nijerya asıllı ABD'li futbolcu'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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