24 Kasım 2021, Çarşamba

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Marsilya mesaisini tamamladı!

Cimbom Marsilya mesaisini tamamladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda namağlup lider konumda bulunan Galatasaray, grubun 5. maçında Marsilya'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci haftasında yarın evinde oynayacağı Marsilya maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışmasının gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde de Marsilya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Galatasaray ile Marsilya yarın saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fatih Terim'den Marsilya sözleri: Bu maçın telafisi yok haberin devamı

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